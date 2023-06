Spider-Man Across the Spider-Verse, i produttori chiedono ai fan: 'Non celebratelo massacrando gli altri film'

Philip Lord e Christopher Miller, produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, hanno commentato il grande successo del film chiedendo ai fan di non fare comparazioni e polemiche con gli altri.

Across the Spider-Verse, sequel del film animato del 2018, è finalmente arrivato nelle sale e sta riscontrando consensi molto positivi da critica e pubblico. Al momento ha superato i 208 milioni di dollari al box-office americano, ma per molti è solo l'inizio. Buona parte dei fan lo ha già definito come il miglior film mai realizzato su Spider-Man, facendo delle comparazioni con gli altri usciti a oggi. Ma per i produttori Phil Lord e Christopher Miller non c'è alcun motivo di fare polemiche e criticare gli altri film sull'uomo ragno.

"Adoro l'ondata di gioia, passione e amore che i fan stanno provando verso SpiderVerse. Mi riempie davvero il cuore! Ma non c'è alcun bisogno di elogiarlo criticando gli altri. Manteniamo tutti assieme questo feeling positivo" ha scritto Miller su Twitter. Il collega Phil Lord ha condiviso quanto da lui detto, aggiungendo: "Totalmente corretto, non è una competizione!".

Anche Tom Holland, interprete di Spider-Man dal 2016 a oggi, ha voluto dire la sua decretando Spider-Man: Into the Spider-Verse come il miglior film mai realizzato sull'uomo ragno.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, a quanto ammonta l'attuale punteggio del film su Rotten Tomatoes?

Di cosa parla Across the Spider-Verse

Miles Morales (Shamiek Moore) torna sul grande schermo riunendosi con gli altri eroi Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e Peter B. Parker (Jake Johnson) per un'altra avventura nel web attraverso il Multiverso. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-incarnazioni incaricata di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi entrano in disaccordo su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a scontrarsi con gli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

La trilogia di Spider-Man: Un nuovo universo si concluderà col terzo e ultimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in uscita nel 2024.