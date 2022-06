Spiderhead: il nuovo film con Chris Hemsworth ha confuso molti utenti Netflix

Gli utenti di Netflix si sono detti confusi da Spiderhead, il nuovo thriller della piattaforma streaming basato sul racconto distopico di George intitolato Saunders Escape from Spiderhead. Il film è arrivato in cima alle classifiche mondiali di Netflix soltanto un giorno dopo la sua uscita.

Spiderhead: Chris Hemsworth in una scena

La trama della pellicola segue le vicende di due detenuti che si avvicinano l'uno all'altro mentre sono alle prese con il loro passato in una prigione all'avanguardia gestita da un visionario che sperimenta sui suoi soggetti usando droghe che alterano la mente.

Tuttavia, gli spettatori si sono detti confusi visto che hanno sentito parlare del film solo il giorno dell'uscita. Dopotutto, Netflix avrebbe potuto fruttare alcune delle star del cinema più celebri in assoluto: Chris Hemsworth, ad esempio, una delle stelle più famose della Marvel, recita nel ruolo principale.

Inoltre, il film è diretto da Joseph Kosinski, il cui progetto precedente, Top Gun: Maverick, è uno dei più riusciti dell'anno, oltre che uno dei più acclamati dalla critica. "Ho appena visto Spiderhead su Netflix, inspiegabile perché non abbiano affatto promosso questo film", ha scritto uno spettatore.

Spiderhead: Chris Hemsworth alla guida di un motoscafo

Mentre un altro ha aggiunto: "Ho appena sentito parlare di Spiderhead due ore fa, l'ho visto e mi è piaciuto da morire. Come ha fatto Netflix a non promuoverlo? Sul serio, una domanda a @netflix: perché non promuovete un film come questo al posto di tutte le altre puttanate che non dovrebbero nemmeno essere nominate? È diretto da #josephkosinski per l'amor del cielo".