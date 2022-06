Spiderhead, su Netflix in streaming da oggi

Spiderhead, il nuovo film Netflix con star Chris Hemsworth e Miles Teller, è disponibile in streaming a partire da oggi 17 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Il film è stato diretto da Joseph Kosinski e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool, ispirandosi a un racconto breve firmato da George Saunders per il New Yorker intitolato Fuga dall'Aracnotesta.

Spiderhead: Chris Hemsworth in una scena

La sinossi ufficiale anticipa: due detenuti (Miles Teller e Jurnee Smollett) instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all'avanguardia diretto da una mente visionaria (Chris Hemsworth) che conduce esperimenti sui suoi soggetti utilizzando farmaci in grado di alterare la mente.

Il regista ha rivelato che la colonna sonora pop del film, contenente brani tra cui "She Blinded Me With Science" di Thomas Dolby e "You Make My Dreams" di Hall & Oates, gli è venuta in mente mentre era dal dentista: "Stavo ascoltando qualcosa come Christopher Cross mentre mi stavo trapanando un dente. È stato interessante per il personaggio di Hemsworth creare quest'atmosfera di relax e divertimento in una struttura che sta facendo qualcosa di molto più nefasto".