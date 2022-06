Spiderhead: Chris Hemsworth parla della scena del film che aveva paura di filmare

Chris Hemsworth ha rivelato che aveva paura di filmare una scena di Spiderhead, pellicola in cui l'attore australiano interpreta il regista di un programma che utilizza i detenuti come soggetti medici per farmaci sperimentali che alterano le emozioni.

Poco prima dell'uscita di Thor: Love and Thunder, Hemsworth è apparso nel thriller fantascientifico di Netflix e, durante un'intervista di Sean O'Connell di CinemaBlend, ha parlato del momento in cui ha scoperto che avrebbe dovuto recitare nei panni del suo personaggio sotto l'effetto del farmaco Darkenfloxx: un compito particolarmente scoraggiante.

Spiderhead: Chris Hemsworth in una scena

La star del Marvel Cinematic Universe ha dichiarato: "È stato intenso. Ho dovuto, non so, provare circa quattro o cinque emozioni diverse in un lasso di tempo poco più lungo di un minuto, ed è stata una cosa che mi ha spaventato a morte leggendo la sceneggiatura."

"Ho pensato che sarebbe stato fantastico e al tempo stesso molto difficile e sono grato che abbia funzionato. Per quanto fosse complicata ho deciso di pensare di meno e di provarci e basta, lasciando che fosse qualcosa di viscerale, se avessi cercato di orchestrare la sequenza dal punto di vista intellettuale credo che sarebbe risultata molto macchinosa e non spontanea.", ha concluso Chris Hemsworth.