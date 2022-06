Spiderhead: first look dell'action Netflix con Chris Hemsworth

Durante la Geeked Week, Netflix ha distribuito il first look dell'action Spiderhead, interpretato da Chris Hemsworth; basato su un racconto breve, è interpretato anche da Miles Teller.

In occasione della seconda edizione dell'attesissima Geeked Week di Netflix, il colosso dello streaming ha distribuito il primo first look dell'action Spiderhead, interpretato da Chris Hemsworth e Miles Teller e diretto da Joseph Kosinski, in sala con il suo Top Gun: Maverick.

Spiderhead è interpretato da Chris Hemsworth. Basato sul racconto breve di George Saunders, Escape from Spiderhead, pubblicato sul The New Yorker, Spiderhead è ambientato in un futuro nel quale ai detenuti viene offerta la possibilità di fare da cavie in esperimenti medici, in cambio di un condono delle loro condanne.

Spiderhead si concentra in particolare su due prigionieri che partecipano a dei test su farmaci che alterano le emozioni, costringendoli però in questo modo a scontrarsi con il passato in una struttura gestita da una figura visionaria che si occupa della gestione di tutto il programma. Il penitenziario in cui si svolgeranno le vicende è qualcosa di molto diverso dai classici luoghi di reclusione, dato che oltre a non avere celle o sbarre si applicano regole decisamente peculiari.

Spiderhead sarà distribuito su Netflix il prossimo 17 giugno.