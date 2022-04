Spiderhead: Chris Hemsworth nelle prime foto del thriller psicologico Netflix

Spiderhead: Chris Hemsworth in una scena

Spiderhead: Chris Hemsworth alla guida di un motoscafo

Spiderhead: Jurnee Smollet e Miles Teller in una scena

Netflix ha diffuso le prime foto di Spiderhead, thriller psicologico interpretato da Chris Hemsworth che debutterà il 17 giugno sullo streamer. Il film, ispirato al racconto di George Saunders Escape from Spiderhead, pubblicato sul New Yorker, è incentrato su due detenuti (interpretati da Jurnee Smollett e Miles Teller) che affrontano i loro crimini passati mentre vivono in un penitenziario all'avanguardia gestito da un brillante visionario (Chris Hemsworth) che sperimenta sui detenuti con droghe psichedeliche.

Spiderhead è diretto da Joseph Kosinski e scritto dal produttore Rhett Reese e da Paul Wernick. Chris Hemsworth figura tra i produttori del film.

Il regista ha rivelato che la colonna sonora pop, contenente brani tra cui "She Blinded Me With Science" di Thomas Dolby e "You Make My Dreams" di Hall & Oates, gli è balzata in mente mentre era dal dentista:

"Stavo ascoltando qualcosa come Christopher Cross mentre mi stavo trapanando un dente", ha detto Kosinski a Entertainment Weekly. "È stato interessante per il personaggio di Hemsworth creare quest'atmosfera di relax e divertimento in una struttura che sta facendo qualcosa di molto più nefasto".