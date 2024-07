Longlegs: Nicolas Cage svela il ricordo d'infanzia che lo ha aiutato a trasformarsi in un serial killer

Gran parte del merito del debutto stellare di Longlegs al botteghino americano va al serial killer interpretato da un irriconoscibile Nicolas Cage, che ha svelato la sua fonte d'ispirazione per il raccapricciante personaggio rievocando un ricordo d'infanzia.

Nicolas Cage ha alimentato l'hype per la pellicola horror rivelando che il diabolico serial killer al centro della storia sarebbe basato sulla sua defunta madre Joy Vogelsang. In un'intervista con Entertainment Weekly, Cage ha descritto il suo approccio creativo fino alla trasformazione in Longlegs, che è stato sviluppato utilizzando un vivido ricordo d'infanzia come ispirazione.

"Mia madre era solita mettersi la crema Noxzema sul viso. Un giorno, quando avevo 2 anni, ho aperto la porta del bagno per vedere cosa stesse facendo", ha ricordato. "Senza motivo, ha girato il viso molto velocemente e mi ha fissato con la crema in faccia, mi ha davvero spaventato." Quell'immagine gli è rimasta talmente impressa da ispirare il personaggio principale di Longlegs decenni dopo. L'influenza è evidente nell'aspetto del personaggio, in particolare nella sua carnagione. "Ha uno strano legame con il colore bianco", ha aggiunto Cage. "Non so davvero cosa sia, è solo una forza di cui è consapevole. Non puoi metterla troppo in discussione. Lo capisce quando lo vede."

Maika Monroe osserva le informazioni sul serial killer a cui dà la caccia

Una performance profondamente personale

In passato, Nicolas Cage ha interpretato spesso e volentieri personaggi borderline o fuori di testa, ma Longlegs è il più personale visto che è un omaggio alla madre, che per tutta la vita ha convissuto con schizofrenia e depressione. "Ci stavo pensando, cos'è stato esattamente a far impazzire mia madre?" si è chiesto l'attore. "Questa è stata una performance profondamente personale per me perché sono cresciuto cercando di affrontare ciò che stava attraversando. Ho provato a inserire il suo strano e poetico modo di parlare nel personaggio perché è davvero un'entità tragica. È alla mercé di queste voci che gli parlano e lo convincono a fare queste cose".

Longlegs, Osgood Perkins svela che dirigere Nicolas Cage è come dover gestire "un cavallo da corsa"

In Longlegs Maika Monroe interpreta l'agente dell'FBI Lee Harker, nuova recluta di talento assegnata al caso irrisolto di un elusivo serial killer. Mentre il caso prende svolte complesse, Harker scopre di avere un legame personale con lo spietato assassino e deve correre contro il tempo per fermarlo prima che ponga fine alla vita di un'altra famiglia innocente.