Jack Huston affiancherà Nicolas Cage nella serie su Spider-Man Noir

La serie Amazon aggiunge al cast l'interprete di Boardwalk Empire e The Irishman Jack Huston in un ruolo top secret.

Jack Huston ha fatto il suo ingresso come regular nel cast della serie live action su Spider-Man Noir in preparazione per Amazon. L'annuncio arriva da Variety. Huston affiancherà il protagonista Nicolas Cage e gli interpreti Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Abraham Popoola e Li Jun Li. Al momento i dettagli sul suo personaggio sono top secret.

Spider-Noir sarà presentato in anteprima su MGM+ negli Stati Uniti e a livello globale su Prime Video. Oren Uziel e Steve Lightfoot fungeranno da co-showrunner, mentre Harry Bradbeer dirigerà e produrrà esecutivamente i primi due episodi della serie.

Per quanto riguarda i dettagli della trama, pare che la serie Prime Video racconterà la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (Nicolas Cage) nella New York degli anni '30, che è costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico supereroe della città.

Un ruolo su misura per Nicolas Cage

Un primo piano di Jack Huston

Per il momento sappiamo che la serie su Spider-Noir sarà composta di otto episodi e conterrà scene ricche di effetti speciali. Alla domanda su come si accosterà alla sua prima vera incursione in televisione, Nicolas Cage ha detto:

"Ho visto Bryan Cranston in Breaking Bad fissare una valigia per metà episodio. Ho pensato, 'Non abbiamo tempo per farlo nei film.' Quindi mi è sembrata un'opportunità per aprirmi ad altro. Non so se la serie che sto esplorando avrà spazio per questo, penso che sia una sorta di intrattenimento a episodi."

Con un paragone artistico, Cage ha descritto Spider-Noir "più come un mashup pop-art, come un dipinto di Lichtenstein, ma con un po' di brillantezza. Non mi piace la violenza. Non voglio interpretare persone che fanno male agli altri. Una delle cose che mi piace di questo show è che è fantasy, sono coinvolti dei mostri."