Spider-Man: Noir, il look di Nicolas Cage sul set conferma le libertà creative della serie Prime Video

La serie Spider-Noir di Sony e Amazon/MGM sembra si stia prendendo delle grosse libertà creative rispetto al materiale di partenza, ma visto quanto è oscura questa variante del supereroe Marvel, appare davvero naturale che sotto la maschera ci sia Ben Reilly invece di Peter Parker.

In ogni caso, la Sony sembra ignorare il fatto che Ben sia il clone di Peter e non prevediamo che la questione venga affrontata in alcun modo quando Spider-Noir arriverà in streaming l'anno prossimo.

Oggi sono state pubblicate online alcune nuove foto dal set della serie TV che mostrano l'aspetto di Nicolas Cage quando non indossa li costume del suo alter-ego. Abbiamo già visto che la sua controparte sarà caratterizzata da un costume da supereroe molto fedele al fumetto e Cage sembra impersonare proprio "Ben" in questi scatti.

In precedenza, Cage aveva raccontato cosa lo avesse spinto a riprendere il ruolo che aveva interpretato per la prima volta nel film animato Spider-Man: Un Nuovo Universo, anche se solo come doppiatore.

"So che dopo 'Longlegs' continueranno a chiedermi di interpretare dei serial killer", ha spiegato. "E non è proprio quello che mi piace fare. Non mi piace la violenza. Non voglio interpretare persone che fanno del male alla gente. Una delle cose che mi piace di questo potenziale show è che è un mondo di fantasia. Non si tratta di persone che picchiano la gente. Sono coinvolti dei mostri". Su queste pagine trovate la recensione di Longlegs.

Per quanto riguarda i dettagli della trama di Spider-Noir, tutto ciò che sappiamo al momento è che la serie racconta la storia "di un investigatore privato invecchiato e sfortunato (Cage) nella New York degli anni '30, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città". Lo show arriverà prossimamente in streaming su Prime Video.