Spider-Noir, queste altre varianti di Spider-Man avranno le loro serie

Dopo l'arrivo della serie con Nicolas Cage, Amazon starebbe pensando di ampliare il franchise con una serie di progetti legati al mondo dell'Uomo-Ragno, ma scopriamo in che modo

L'universo di Spider-Man continuerà ad ampliarsi, specialmente alla luce di una nuova rivelazione riguardante ulteriori varianti del personaggio da parte dello showrunner di Spider-Noir.

Spider-Noir trae ispirazione sia dalla versione del personaggio apparsa in Spider-Man: Un Nuovo Universo sia dall'originale dei fumetti Marvel. La storia segue le vicende di un investigatore privato in difficoltà, interpretato da Nicolas Cage, che deve confrontarsi con il proprio passato da supereroe e decidere se tornare a quella vita.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena

Amazon è pronta per il Multiverso di Spider-Man

In un'intervista rilasciata alla rivista SFX Magazine, Oren Uziel, co-showrunner della prossima serie di Prime Video, Spider Noir, ha rivelato che sono attualmente in fase di sviluppo diversi altri progetti incentrati su diverse versioni di Spider-Man.

Queste nuove idee sembra seguiranno un approccio creativo simile, inserendo diverse varianti in ambientazioni interessanti per creare nuove opportunità e storie, ampliando al contempo l'universo narrativo.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena

Quali personaggi Marvel avranno le loro serie?

Sebbene non siano stati menzionati titoli specifici, circolano già diverse voci su quali personaggi potrebbero avere una propria serie o un proprio film. Uno di questi è un potenziale film su Spider-Punk, che secondo quanto riferito vedrebbe coinvolto Daniel Kaluuya.

Un altro è un progetto su Spider-Gwen che potrebbe essere anch'esso in fase di sviluppo. Tuttavia, si tratta solo di speculazioni e nulla è stato confermato al momento della pubblicazione di questo articolo.

Quando esce in Italia la serie con Nicolas Cage

La nuova serie, intitolata semplicemente Spider Noir, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video a partire dal 27 maggio 2026, con tutti gli episodi pubblicati contemporaneamente e pronti all'inevitabile binge-watch.

La piattaforma offrirà lo show - prodotto da Sony Pictures Television - in due versioni: sia a colori sia in autentico bianco e nero, permettendo agli spettatori di scegliere il formato di visione preferito.