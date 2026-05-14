Spider-Noir, ora sappiamo dov'è Peter Parker nella serie con Nicolas Cage

Spider-Noir, nuova serie noir Marvel legata all'universo di Spider-Man ha preso una direzione molto diversa dalle storie tradizionali dell'Uomo Ragno.

Il team creativo dietro allo show ha spiegato perché Peter Parker non sarà il protagonista della serie, chiarendo anche come lo show mescoli le classiche detective stories con l'azione supereroistica in modo completamente nuovo.

Tobey Maguire è Peter Parker in Spiderman

Perché Peter Parker è stato escluso da Spider-Noir

Il co-showrunner Oren Uziel ha dichiarato che la serie evita intenzionalmente Peter Parker come figura centrale. Al suo posto, Nicolas Cage interpreta Ben Reilly, una versione più oscura e adulta dell'eroe noto semplicemente come "The Spider".

Secondo Uziel, Peter Parker è profondamente legato a storie di formazione giovanile, motivo per cui il team ha scelto una direzione diversa per l'ambientazione noir degli anni '30, ambientata nella New York City dell'epoca della Depressione e del Proibizionismo.

La serie in otto episodi segue Cage nei panni di un vigilante in pensione diventato investigatore privato, e si presenta come un mix tra il cinema hard-boiled e il racconto supereroistico, con un'impostazione volutamente distante dalle versioni più classiche di Spider-Man.

Spider-Noir: Nicolas Cage in una scena della serie Prime Video

Peter Parker potrebbe apparire nelle prossime stagioni?

"Stiamo davvero cercando di fare un vecchio film alla Bogart", ha detto Oren Uziel. "Solo che Bogart, in questo caso, è Spider-Man". La serie sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 27 maggio e sarà fruibile sia in versione in bianco e nero sia a colori.

Uziel ha inoltre chiarito che Peter Parker non esiste ancora in questo universo "per ora", lasciando però aperta la possibilità di future apparizioni. Tuttavia, la prima stagione resterà focalizzata sulla storia di Ben Reilly. La serie prende ispirazione dai classici del noir come Casablanca, Chinatown e L.A. Confidential.

Nicolas Cage ha tratto ispirazione dai classici noir

Uziel ha ricordato che Nicolas Cage ha abbracciato completamente l'estetica noir durante le riprese. L'attore citava spesso le leggende del cinema classico mentre preparava le scene. "Questa parte sarà Bogart in stile Il grande sonno", ricorda Uziel che Cage diceva sul set, aggiungendo che l'attore ha portato un'enorme energia ed entusiasmo al personaggio per tutta la durata delle riprese.