Spider-Noir con Nicolas Cage sembrava un enorme successo, ma è stata cancellata dopo una sola stagione

Critica e pubblico avevano accolto bene la serie con Nicolas Cage, arrivata anche a conquistare 11 nomination agli Emmy: eppure le visualizzazioni non sono bastate a convincere Prime Video a ordinarne una seconda stagione.

Aveva conquistato pubblico e critica, ottenuto 11 nomination agli Emmy e debuttato con numeri importanti su Prime Video. Eppure non è bastato: Amazon ha deciso di cancellare Spider-Noir. Nicolas Cage dovrà dunque abbandonare i panni di Ben Reilly dopo gli otto episodi della prima stagione.

Una decisione sorprendente, soprattutto considerando il 92% di consenso della critica e il 90% del pubblico ottenuti su Rotten Tomatoes. Il debutto aveva dato ulteriore forza alle aspettative. Nelle prime sei settimane in piattaforma la serie ha totalizzato 2,6 miliardi di minuti visti, e questo solo negli Stati Uniti. Un numero che, insieme all'accoglienza critica, sembravano indicare che il progetto avesse trovato il proprio pubblico.

Poi sono arrivate le nomination agli Emmy 2026: Spider Noir ne ha ricevute 11, il numero più alto tra le serie di Prime Video quest'anno. Le candidature hanno riguardato, tra gli altri, scenografia, trucco prostetico, effetti visivi, coordinamento e performance degli stunt. Ma un buon risultato non corrisponde necessariamente a un rinnovo nel mondo dello streaming.

Il problema di Spider-Noir era la tenuta del pubblico

Spider-Noir: Nicolas Cage in una scena della serie Prime Video

Dopo un esordio molto forte, Spider-Noir non è riuscita a mantenere lo stesso livello di attenzione. La serie è infatti uscita relativamente presto dalle classifiche giornaliere Top 10 di Prime Video, mostrando una capacità di fidelizzare il pubblico inferiore rispetto ad altri titoli più o meno recenti della piattaforma, come Off Campus o Reacher.

Il dato spiega come mai i numeri complessivi della serie non siano stati sufficienti a garantire la seconda stagione. Per una piattaforma streaming non conta soltanto quante persone iniziano una serie: conta anche quanto a lungo riesce a mantenerle coinvolte, soprattutto quando il costo della produzione è elevato.

La spiegazione più plausibile è quindi il rapporto, non in perfetto equilibrio, tra investimento e rendimento. Spider-Noir era una produzione ambiziosa e costosa, realizzata addirittura in due versioni, a colori e in bianco e nero. Di fronte a un pubblico consistente ma a una permanenza limitata nel tempo nelle classifiche di Amazon, il risultato non è stato valutato sufficiente a giustificare il costo di una seconda stagione.

Amazon e Sony lavorano già su altri progetti

Spider-Noir: Nicolas Cage lancia le sue ragnatele nella serie

La fine della serie con Nicolas Cage non mette comunque la parola fine alla collaborazione tra Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television. Spider-Noir era il secondo progetto ordinato nell'ambito dell'accordo tra le due società basato sui personaggi Marvel, e il primo a essere arrivato effettivamente sullo schermo. Il precedente Silk: Spider Society era stato invece cancellato prima di entrare in produzione.

In base a quanto riportato da Deadline, Amazon e Sony continueranno a sviluppare altri progetti legati all'accordo. Uno di questi sarebbe vicino a ricevere un ordine per una serie, anche se i dettagli sul progetto vengono ancora mantenuti riservati.