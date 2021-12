Spider-Man: No Way Home: Zendaya e il suo tenero post per Tom Holland: "Fiera di te"

In occasione dell'uscita di Spider-Man: No Way Home, Zendaya ha omaggiato Tom Holland pubblicando un commovente post in cui ha dichiarato di essere fiera di lui.

Zendaya è letteralmente entusiasta del fidanzato Tom Holland e prima che il loro nuovo film, Spider-Man: No Way Home, uscisse nelle sale cinematografiche di tutto il mondo l'attrice ha scelto Instagram per omaggiare la co-star, chiamandolo dolcemente "My Spider-Man".

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Nella didascalia del tenero post che Zendaya ha pubblicato soltanto poche ore fa sul proprio profilo si può leggere: "Mio Spider-Man, sono così fiera di te, alcune cose non cambiano mai ed è una vera fortuna che sia così".

Insieme al suo dolce messaggio, l'attrice ha anche condiviso una foto del dietro le quinte del loro nuovo film in cui Tom indossa il suo costume di Spider-Man mentre penzola dal soffitto, aggiungendo uno scatto di un Holland bambino che sfoggia il suo tenero costume di Spider-Man.

All'inizio di questa settimana, Zendaya Coleman e Tom Holland sono stati definiti come 'la coppia perfetta' da milioni di persone mentre camminavano insieme sul tappeto rosso presso la premiere di Spider-Man: No Way Home, attesissima pellicola appena uscita nelle sale.