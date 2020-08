Spider-Man, il video dell'audizione di Tom Holland per Captain America: Civil War

Online è stato condiviso il video in cui si mostra l'audizione di Tom Holland per il ruolo di Spider-Man in Captain America: Civil War.

L'audizione di Tom Holland per il ruolo di Spider-Man nel film Captain America: Civil War è apparso online svelando il video che il giovane attore aveva girato grazie all'aiuto di Jon Bernthal.

Il filmato fa parte dei contenuti speciali di Spider-Man: Homecoming e mostra il futuro interprete di Peter Parker e i commenti dei produttori e star come Robert Downey Jr. che spiegano i motivi per cui sono rimasti colpiti dal materiale che avevano ricevuto.

Tom Holland è stato impegnato anche in alcuni screen test con gli interpreti di Iron Man e Captain America, provando alcune delle scene del film Marvel tra cui quella in cui incontra per la prima volta Steve Rogers in aeroporto.

Eric Carroll, produttore del film, ha spiegato: "Ogni volta che si compie il casting per un ruolo importante come quello di Spider-Man c'è un'enorme ricerca. Sarah Finn e il suo team hanno guardato oltre 7.500 video".

Tom aveva girato il suo primo provino grazie all'aiuto di Jon Bernthal, interprete di The Punisher, mentre era impegnato nelle riprese di un film e le sue capacità fisiche e naturalezza nel diventare Peter Parker hanno immediatamente attirato l'attenzione il team al lavoro su Captain America: Civil War.

Holland tornerà prossimamente nella parte del giovane Uomo Ragno in occasione del terzo capitolo delle sue avventure che sveleranno quanto accaduto a Peter dopo che Mysterio, il villain interpretato da Jake Gyllenhaal, ha rivelato la sua doppia identità.