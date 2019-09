Spider-Man si unirà a Venom e Morbius sullo schermo, la conferma di Sony!

Spider-Man si unirà a Venom e Morbius sul grande schermo, parola di Sony.

Dopo la rottura tra Sony e Disney, Spider-Man non farà più parte del Marvel Cinematic Universe e non comparirà nei nuovi film della Fase 4. L'orizzonte per il personaggio interpretato da Tom Holland cambia completamente, ma Sony non se ne sta con le mani in mano e annuncia grandi novità: Spider-Man affiancherà Venom e Morbius nello Spider-verse!

In un'intervista a Variety, il CEO Sony Tony Vinciquerra ha lasciato intendere la notizia bomba spiegando la ragione per cui Peter Parker starà meglio senza gli Avengers: "Spider-Man stava bene prima dei film evento, ha fatto molto bene con i film evento e adesso che abbiamo il nostro universo lo vedremo interagire con gli altri personaggi. Credo che siamo in grado di fare ciò che è necessario."

Grazie a Marvel, lo Spider-Man di Tom Holland è entrato nei cuori del pubblico. Il capo di Sonu ha usato la serie The Boys e Spider-Man: Un Nuovo Universo come esempi di ciò che Sony è in grado di fare con i supereroi anche se in passato non tutto è andato per il verso giusto.

In futuro si prevede, dunque,un incontro tra Venom e Spider-Man. Quando accadrà? Secondo la fonte segreta di Wegotthiscovered.com non in Venom 2, attualmente in preparazione, che vedrà il debutto di Carnage, interpretato da Woody Harrelson. Sony starebbe pianificando l'ingresso di Spider-Man in Venom 3, che non è stato ancora annunciato, ma è nei piani di Sony. Naturalmente tutto potrebbe cambiare se alla fine Sony e Disney troveranno un accordo, ma per il momento Tom Holland si appresta a dire addio per sempre all'MCU.

