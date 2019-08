Spider-Man: Jeff Goldblum scopre il divorzio tra Sony e Disney e la reazione è memorabile!

Jeff Goldblum è stato sorpreso sul red carpet del D23 Expo dalla notizia del divorzio tra Sony e Disney che ha portato all'uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe e ha regalato ai fan una reazione davvero memorabile.

L'attore, in un video di Variety ormai diventato virale online, ha ammesso di non sapere nulla di quanto sta accadendo tra i due studios e ha sottolineato: "Non lo so. Sono certo che si risolverà. Buona fortuna, capiranno come far funzionare la situazione".

Jeff Goldblum non ha nascosto in nessun modo la sua sorpresa e la sua difficoltà nel trovare le parole per commentare le notizie legate al Marvel Cinematic Universe hanno permesso a molti fan del mondo dei fumetti di immedesimarsi in lui.

Ecco il video:

Tom Holland, interprete di Peter Parker nei film prodotti dalla Sony, ha già confermato che ritornerà anche nei prossimi capitoli delle avventure del giovane supereroe. Kevin Feige, inoltre, ha sottolineato che l'accordo tra Sony e Marvel era destinato fin dall'inizio a concludersi, tuttavia i fan continuano a sperare che i produttori trovino un possibile accordo e ritornino a condurre le trattative necessarie a far ritornare il personaggio nel MCU.

Non è però prevedibile, allo stato delle cose, capire quali saranno i possibili sviluppi della complicata situazione.