Spider-Man: Un Nuovo Universo, lo Spider-Man Noir di Nicolas Cage avrà il suo spinoff

Dopo il successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Sony ha intenzione di espandere il franchise annunciando un nuovo spinoff dedicato, stavolta, allo Spider-Man Noir di Nicolas Cage. In precedenza Sony ha annunciato piani grandiosi per lo Spider-Man & Marvel Universe che vedrà un'espansione cinematografica e anche televisiva.

Dopo che Venom si è rivelato una hit al botteghino, sono già in fase di sviluppo Venom 2 e Morbius, the Living Vampire, in lavorazione con la star Jared Leto in veste di protagonista. Spider-Man: Un Nuovo Universo avrà un sequel, uno spinoff al femminile e adesso, secondo We Got This Covered, si aggiungerebbe un secondo spinoff ispirato al personaggio doppiato da Nicolas Cage. In più si profila la collaborazione tra Sony e Marvel per una serie televisiva il cui contenuto non è stato ancora annunciato, ma che a quanto pare sarà un'incredibile sorpresa per i fan.

Ma veniamo allo spinoff su Spider-Man Noir. Figura centrale Spider-Man: Un Nuovo Universo, l'eroe in bianco e nero ha fornito un notevole supporto a Miles Morales e Peter B. Parker aiutandoli a sventare il piano di Kingpin di distruggere il multiverso. Il personaggio, doppiato memorabilmente da Nicolas Cage, ha avuto un successo tale da spingere il divo a bissare l'esperienza nello spinoff (qui potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo). La presenza di Nicolas Cage nel cast vocale sarebbe, dunque, quasi certa anche se manca una conferma ufficiale da parte di Sony.

Spider-Man Noir ha fatto il suo debutto come parte della linea di fumetti Marvel Noir nel 2009. In origine personaggio più oscuro, lo Spider-Verse lo ha reso più amichevole e positivo piegando la sua personalità a effetti comici. Potete approfondire la conoscenza di Spider-Man Noir e delle altre incarnazioni del personaggio in Spider-Man: Un nuovo universo con la nostra guida.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!