Spider-Man Noir: le origini saranno differenti dall'Uomo Ragno che conosciamo

Mentre il futuro cinematografico di Spider-Man rimane misterioso, una versione molto attesa del personaggio è in arrivo in TV. Si tratta di Spider-Man Noir, l'eroe ispirato agli anni '30 della Terra 90214, che sarà interpretato dall'unico e solo Nicolas Cage in live action.

I fan hanno iniziato a intravedere il suo aspetto e, se non conoscete il personaggio, ci sono diverse differenze importanti tra Spider-Man Noir e l'Uomo Ragno dell'universo principale, tra cui le loro rispettive origini. Mentre l'Uomo Ragno dell'universo principale vive ai giorni nostri, Spider-Man Noir è ambientato nel bel mezzo della Grande Depressione, nella New York degli anni Trenta. Anche questo Peter Parker viene cresciuto dalla zia May e dallo zio Ben, e perde anch'egli lo zio Ben in modo tragico, anche se le cause e le modalità dell'accaduto differiscono drasticamente.

Spider-Man Noi ecco le differenze con l'Uomo Ragno principale

Spider-Man: Un nuovo universo, il character poster di Spider-Man Noir

In questa versione dei fatti, lo zio Ben di Peter viene ucciso in modo raccapricciante da Goblin (alias Norman Osborne) come ritorsione per aver organizzato uno sciopero nelle aziende di Goblin. Anche se non ci sono prove, Peter sa che è stato Goblin a uccidere lo zio Ben e cerca di capire come dimostrarlo. Questo porta a un incontro in cui vengono salvati da Ben Urich del Daily Bugle, che prende Peter come protetto.

Questa storia pone le basi per l'acquisizione dei poteri di Peter, ma anche in questo caso i toni sono molto più cupi rispetto all'universo principale.

Dallo Spider-Man di Cameron al Batman di Eastwood: i cinecomic che non abbiamo mai visto

In questa storia, Peter scopre che Ben è un tossicodipendente dopo averlo trovato svenuto, ed è così che intercetta una soffiata su una delle spedizioni di Goblin. Peter si reca al molo e, grazie a un Idolo del Ragno caduto, libera una serie di ragni, uno dei quali morde Peter. Naturalmente non si tratta di un ragno qualunque e l'entità divina conferisce a Peter i poteri di un ragno che tutti conosciamo.

Ha forza, velocità, riflessi e il suo caratteristico senso di ragno potenziati e può creare ragnatele anche dai polsi. Questo porta Peter a tornare da Ben e ad affrontarlo, scoprendo che è stato ricattato da Osborn per alimentare la sua dipendenza dalla droga.

Nicolas Cage in una scena del dramma Lord of War

Dopo questo incontro, Peter crea il suo costume da Uomo Ragno, basandosi sull'uniforme da aviatore dello zio Ben, ed è deciso a sconfiggere Goblin. Purtroppo, non ha più Urich su cui contare, poiché Urich è morto quando lo ritrova, e finisce per essere coinvolto nella morte di Jonah Jameson, ma scopriamo che c'è molto di più di quello che sembra inizialmente.

Questa è l'origine di Spider-Man Noir, e si può notare come mantenga gli elementi fondamentali dell'Uomo Ragno pur apportando grandi cambiamenti in un tono più grintoso. Dovremo vedere cosa farà la serie live action con questo materiale, ma si tratta senza dubbio di uno dei progetti ragneschi più interessanti all'orizzonte.