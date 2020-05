Spider-Man: Un Nuovo Universo, il produttore ha anticipato sorprese nel sequel

Il Quarantine Watch Party di Spider-Man: Un Nuovo Universo avrebbe fornito l'occasione ai produttori di anticipare alcune sorprese in arrivo nel sequel preannunciato, Spider-Man: Un Nuovo Universo 2.

"Ci hanno raccomandato svariate volte di non dire niente sul sequel. Scommetto che sanno che non siamo affidabili. Tutto ciò che posso dire è... ieri ci ho lavorato tutto il giorno e mi sono divertito un sacco. A pensarci sono eccitato per tutte le sorprese in serbo nel 2022" ha svelato Phil Lord in risposta a un fan che gli chiedeva informazioni sul sequel.

We were reminded several times today NOT to say anything about it. I guess they know we can't be trusted. All I can say is... worked on it all day yesterday and had a ball. Watching this got me pumped for all the surprises in store for 2022 https://t.co/qW63xkdFYz — Phil Lord is staying home (@philiplord) May 7, 2020

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 dovrebbe arrivare nei cinema il 7 ottobre 2022. Il film animato è stato messo in cantiere da Sony dopo lo straordinario successo del primo Spider-Man: Un Nuovo Universo, Oscar come miglior film d'animazione nel 2019. Oltre al sequel, sarebbe in arrivo anche uno spinoff al femminile sempre targato Sony. In precedenza i produttori Phil Lord e Chris Miller avevano anticipato la possibilità dell'arrivo di nuovi personaggi dichiarando:

"Ci sono un sacco di personaggi che potrebbero comparire nel film, non vogliamo svelare troppo, ma ci sono tante figure possibili in arrivo nell'universo di Spider-Man. Ci divertiamo molto a immaginare l'ingresso di figure che non avete ancora visto e di nuovi temi interessanti."