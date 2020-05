Spider-Man: Un Nuovo Universo, nel post-credits dovevano esserci Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland

Spider-Man: Un nuovo universo, una scena con due "Spiders"

Chris Miller, produttore di Spider-Man: Un Nuovo Universo, ha svelato il cameo eliminato di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Miller e altri membri del cast e della troupe del film d'animazione premio Oscar hanno partecipato a un Watch Party, commentando il lungometraggio in diretta su Twitter e rispondendo alle domande dei fan.

Una di queste riguardava un già noto cameo di Holland, con il quesito aggiuntivo: solo lui, o erano previsti anche gli altri? La risposta di Miller è stata questa: "Avevamo proposto ai dirigenti della Sony una scena post-credits molto ambiziosa, con Spider-Ham, Tobey, Andrew e Tom. Ci dissero che era troppo presto." Una risposta che lascia intendere, per la gioia degli appassionati, che i tre interpreti cinematografici di Peter Parker potrebbero apparire nel sequel, previsto per l'autunno del 2022.

Spider-Man: Un nuovo universo, un'immagine del film

Saggia decisione, quella della Sony, dato che già di suo Spider-Man: Un Nuovo Universo era un progetto molto ambizioso, dove Miles Morales si allea con diversi eroi provenienti da dimensioni parallele: Spider-Gwen, Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Spider-Ham e Peni Parker. Senza dimenticare i già copiosi omaggi visivi all'operato live-action di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Quanto al post-credits, quello inizialmente proposto dagli autori è stato sostituito da un'altra sequenza, molto divertente, dove Spider-Man 2099, incarnazione latinoamericana proveniente da un futuro alternativo, viaggia in un altro mondo e incontra quello della serie animata del 1967, con annessa parodia del celebre meme dei due Uomini Ragno che si indicano a vicenda. Tale scena è notevole anche per un altro motivo: anche se non è specificato nei titoli di coda, la voce di J. Jonah Jameson appartiene a Stan Lee, già presente con un cameo ufficiale nei panni dell'uomo che vende a Miles il costume. Un ruolo aggiuntivo altamente simbolico, dato che Lee aveva sempre sognato di poter interpretare Jameson.