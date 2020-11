Spider-Man: Un Nuovo Universo - la scena del film ricreata nel gioco PS5 (VIDEO)

Spider-Man: Un nuovo universo, una scena d'azione del film

Un fan di Spider-Man: Un Nuovo Universo ha reso omaggio al film grazie al nuovo gioco PS5 incentrato su Miles Morales. Un utente di Twitter, tale @Much118x, ha postato il video del risultato, spiegando che si è ispirato alla celebre sequenza del film d'animazione in cui Miles fa il cosiddetto "salto di fede" (leap of faith in originale). Ciò è stato possibile perché una delle varianti del nuovo gioco, disponibile su PlayStation 5, permette all'utente di usare il costume che Miles indossa nell'acclamato film del 2018. Qui sotto potete vedere il tweet con il video che ha conquistato più di 71.000 like e 17.000 retweet:

Spider-Man: Un nuovo universo, un'immagine del film

Un simpatico omaggio a Spider-Man: Un Nuovo Universo, che a due anni dall'uscita continua a stimolare la fantasia dei fan, complice anche il suo recente approdo su Netflix. È in produzione un sequel, che dovrebbe uscire nella primavera del 2022, e gli appassionati sperano che il concetto - l'incontro fra varie incarnazioni di Spider-Man provenienti da mondi diversi, tra cui uno dove l'eroe è un simpatico maiale antropomorfo, noto come Spider-Ham - possa arrivare anche nel franchise live-action.

Nello specifico, il recente annuncio che il sequel di Spider-Man: Far From Home avrà nel cast Jamie Foxx nei panni di Electro, da lui già interpretato in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, ha portato molti a supporre che il film possa almeno alludere al Multiverso, in vista di ulteriori sviluppi in altri lungometraggi del Marvel Cinematic Universe. Altra prova a sostegno della teoria, la presenza nel film di Doctor Strange, che successivamente avrà a che fare con i mondi paralleli nel proprio sequel, intitolato, guarda caso, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ne sapremo di più, forse, a dicembre, mese in cui, stando a una portavoce della divisione brasiliana della Sony, dovrebbero uscire le prime informazioni concrete sul contenuto del film, che arriverà in sala alla fine del 2021.