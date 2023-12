Spider-Man Noir, la serie Prime Video imbarca lo showrunner di The Punisher

La serie live-action di Prime Video Spider-Man Noir avrà come co-showrunner Steve Lightfoot, a sua volta showrunner di The Punisher, la serie Netflix del 2017.

La serie live-action di Prime Video Spider-Man Noir ha trovato un co-showrunner da affiancare a Oren Uziel - una figura che in passato ha già lavorato con la Marvel. Si tratta di Steve Lightfoot, showrunner a sua volta di The Punisher, lo show Netflix andata in onda dal 2017 al 2019. Uziel sarà anche sceneggiatore e produttore esecutivo della serie.

Anche i produttori di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Phil Lord e Christopher Miller, e l'ex presidente dei Motion Pictures Group della Sony, Amy Pascal, saranno produttori esecutivi, poiché il trio ha sviluppato la serie con Uziel.

In base a quello che sappiamo per ora, la serie seguirà la storia di un vecchio supereroe brizzolato nella New York City degli anni '30 e che il protagonista non sarà Peter Parker.

Tom Holland: "La miglior pellicola su Spider-Man? Un Nuovo Universo, non i miei film"

Spider-Man Noir

I fumetti di Spider-Man Noir hanno debuttato nel 2009 come parte dell'universo Marvel Noir, che reimmaginava gli eroi Marvel come personaggi del crimine noir durante la Grande Depressione.

In questa versione Spidey vive in una New York degli anni '30 e viene morso da un ragno nascosto all'interno di un artefatto rubato acquisendo così i superpoteri. Da quel momento in poi combatterà contro la malavita di New York City e si schiererà contro la Germania nazista.