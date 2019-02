Spider-Man: Un Nuovo Universo, eliminati i camei di Tom Cruise e James Cameron

Spider-Man: Un Nuovo Universo ha rischiato di avere tra gli interpreti le star Tom Cruise e James Cameron. Il superdivo e il regista in un primo tempo sarebbero dovuti comparire in due camei, poi eliminati. A svelarlo sono stati i produttori dell'hit d'animazione i quali hanno specificato che i camei non sarebbero state semplici apparizioni, ma si trattava di una scena complessa che vedeva Tom Cruise impegnato a interpretare Spider-Man in un film di James Cameron. L'intera sequenza era troppo complicata e così alla fine è stata eliminata dal progetto finale con un po' di rimpianto, il risultato sarebbe stato davvero divertente visto che sia Tom Cruise che James Cameron avevano accettato di doppiare i loro alter ego animati.

"Avevamo pensato a un momento in cui Miles, più che ispirarsi ai fumetti di Super-Man, era un appassionato cinefilo. Nel suo universo esisteva una versione di Spider-Man diretta da James Cameron che vedeva protagonista Tom Cruise. Tom Cruise nei panni di Spidey. E James Cameron e Tom Cruise avrebbero doppiato i personaggi".

Oltre al cameo Cruise/Cameron, nel progetto originario Spider-Man: Un Nuovo Universo prevedeva la presenza di tutte e tre le star di Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. I tre avrebbero dovuto essere coinvolti in una sequenza che non è stata rivelata, ma alla fine anche questa idea non si è realizzata. Chissà se la scena in questione verrà riciclata in un eventuale sequel e se Garfiels, Holland e Maguire accetteranno d prestare le loro voci al film.

Spider-Man: Un Nuovo Universo ha conquistato l'Oscar 2019 per l'animazione coronando un cammino che ha permesso al film di conquistare i premi Annie, i Golden Globes, o BAFTA e i Producers Guild Awards. Altra vittoria per Marvel che esce trionfatrice da questa annata di riconoscimenti.

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Infatti a fianco di Miles Morales troviamo una pioggia di incarnazioni di Spider-Man, oltre ai due protagonisti, Miles Morales e Peter Parker, fanno parte della storia Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Pork e Peni Parker.

La sceneggiatura è firmata da Phil Lord e Chris Miller. Nella versione originale il film è doppiato da Mahershala Ali, Brian Tyree Henry e Liev Schreiber, che dà voce a uno dei villain.

Costato 90 milioni di dollari, Spider-Man: Un Nuovo Universo si è rivelato una hit incassando 360 milioni globali. Il film ha battuto rivali di prestigio nella cinquina degli Oscar come L'isola dei cani di Wes Anderson, il giapponese Mirai di Mamoru Hosoda, Gli Incredibili 2 e Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 (qui trovate la nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!