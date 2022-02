Spider-Man: Tom Holland spera di poter recitare di nuovo con Charlie Cox, interprete di Daredevil

In Spider-Man: No Way Home è rientrato in scena, seppur brevemente, Daredevil e Tom Holland ha svelato che sarebbe felice di poter recitare nuovamente accanto a Charlie Cox.

L'interprete di Matt Murdock, dopo la cancellazione dello show Netflix di cui è stato protagonista, aveva più volte ribadito che sperava di avere l'occasione di tornare nel MCU, desiderio che è stato quindi esaudito da Kevin Feige grazie al terzo capitolo delle avventure di Peter Parker.

Nel film Spider-Man: No Way Home Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, è coinvolto nella storia essendo l'avvocato che permette a Peter Parker di essere scagionato dall'accusa di omicidio. Nella sequenza, inoltre, il legale dimostra le sue capacità quando afferra al volo un oggetto.

Tom Holland, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ora dichiarato: "Lavorare con Charlie è stato incredibilmente eccitante. Ero un grande fan della serie di Daredevil e penso sia un attore fantastico. Ha fatto un lavoro meraviglioso con quel personaggio e, anche se era un piccolo cameo, faceva ovviamente intendere il futuro di ciò che potrebbe essere...".

L'interprete di Peter Parker ha quindi aggiunto: "Vederlo ritornare nel personaggio, di cui sono realmente un fan e per cui prova molto amore, è stato davvero fantastico. Quindi è stato davvero fantastico e spero che un giorno troveremo un modo per far unire nuovamente le forze a Spider-Man e Daredevil".

Marvel Studios, per ora, non ha ancora annunciato in che modo Charlie Cox verrà coinvolto in futuro nei progetti televisivi e cinematografici, tuttavia la sua apparizione nel film sembra anticipare l'intenzione di inserire Matt Murdock in altri tasselli del MCU.