Spider-Man: il mitico incontro tra Tom Holland e Stan Lee nel racconto di James Gunn

James Gunn ricorda il primo esilarante incontro tra Stan Lee, vate dei fumetti Marvel, e l'inglese Tom Holland, interprete di Spider-Man nonché grande fan dei fumetti.

Stan Lee è un volto indissolubilmente legato al marchio Marvel Comics. Per gli attori della Marvel Cinematics Universe, incontrare la leggenda del fumetto, è stato un rito di passaggio. Ma ci sono state volte in cui questo rito ha preso svolte strane ed esilaranti, come James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, ha raccontato durante un'intervista su Instagram quando gli è stato chiesto di ricordare un aneddoto memorabile su Lee.

"Ho presentato Stan a Tom Holland subito dopo che Tom è stato assunto per interpretare Spider-Man" - ha raccontato James Gunn. "Stan gli dice: 'Certo! Ho sentito dire che sei fantastico! Ma personalmente, non mi sembra!' E siamo morti tutti dal ridere".

Stan Lee era ben noto per il suo senso dell'umorismo e ha lavorato al fianco di Steve Ditko nel lontano 1962 per creare l'originale Spider-Man dei fumetti. Da allora, il personaggio ha subito innumerevoli modifiche e riavvii, ma Lee ha sempre tenuto d'occhio il suo sviluppo attraverso fumetti, film e videogiochi.

Proprio per questo, lo stesso Stan Lee è stata una fra le persone più entusiaste in realtà per l'interpretazione di Tom Holland. In un Tweet del 2018, Lee ha elogiato la performance di Holland e si è persino spinto a dire che era lo Spidey migliore di sempre.

"Penso che @TomHolland1996 sia un grande Spider-Man. Ha l'altezza e l'età giuste di quanto ho immaginato lo Spider-Man di cui ho scritto per la prima volta. Spidey non avrebbe mai dovuto essere troppo grande"

Spider-Man, che originariamente appariva nei fumetti, era un liceale creato appositamente per soddisfare gli adolescenti, dando loro un supereroe della loro età che era il personaggio principale piuttosto che un aiutante.

Nei film di Spider-Man prima dell'MCU, Spider-Man è stato interpretato da Tobey Maguire e Andrew Garfield, nessuno dei quali è mai riuscito a tirare fuori l'aspetto adolescenziale del personaggio. Tom Holland aveva vent'anni quando fu scelto come Spider-Man e il suo comportamento giovanile si adattava facilmente a quello di un quindicenne, come nei fumetti originali. Fu anche il primo Spider-Man a indossare un abito che aveva il disegno della trama su entrambi i lati, che si trova anche nei fumetti originali.

Tom Holland ha spesso parlato del suo amore e della sua ammirazione per Lee e le sue parole di incoraggiamento hanno significato molto per lui. Dopo aver interpretato il personaggio di Peter Parker nel MCU in cinque film, Holland passerà alla Sony per creare un universo cinematografico Spider-Man separato, pieno di importanti personaggi di supporto dei fumetti, tra cui Venom, Morbius, Kraven e Black Cat.