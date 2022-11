Spider-Man: la versione animata di Tom Holland incontra Miles Morales nello Spider-Verse in un fan video

Un ottimo video fan-made ha mostrato cosa sarebbe successo se lo Spider-Man di Tom Holland fosse finito nell'universo animato di Into the Spider-Verse, pluripremiato film del 2018.

Uscito al cinema nel 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse ha introdotto sul grande schermo (seppur in forma animata) il personaggio di Miles Morales e il concetto di multiverso, poi ripreso nel live-action No Way Home, che ha visto il clamoroso ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Nel film con Tom Holland non c'è stato modo di esplorare l'universo animato, ma il canale YouTube Corridor Digital ha diffuso in rete un interessante video che mostra quello che sarebbe potuto accadere. Il filmato, intitolato Spider-Man: Everyone's Home e animato con lo stile di Into the Spider-Verse attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, mostra l'amichevole ragno di quartiere interpretato da Tom Holland incontrare Miles Morales e molti altri personaggi.

Il risultato finale potrebbe essere un'anticipazione di quello che accadrà in Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del film premio Oscar del 2018. Si vocifera infatti di un grande cameo dello Spider-Man di Tom Holland, doppiato proprio dall'attore britannico.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, questo il titolo ufficiale del nuovo film, arriverà nelle sale il 2 giugno 2023 e promette ai fan il debutto di una miriade di nuovi personaggi. Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà poi un ulteriore sequel, già annunciato, che uscirà a marzo 2024 e si chiamerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Tra tutti i film della trilogia sono previsti ben 240 personaggi diversi.