Spider-Man: Across the Spider-Verse, lo Spider-Man di Tom Holland apparirà nel film animato? [RUMOR]

Una recente indiscrezione potrebbe aver confermato l'apparizione dello Spider-Man di Tom Holland nell'attesissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del pluripremiato film animato del 2018.

Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico ottenuto da Spider-Man: Into The Spider-Verse, vincitore di un premio Oscar nel 2019, l'annuncio di un sequel era inevitabile. Spider-Man: Across the Spider-Verse, questo il titolo ufficiale del nuovo film, arriverà nelle sale il 2 giugno 2023 e promette ai fan il debutto di una miriade di nuovi personaggi. Tra questi potrebbe esserci anche lo Spider-Man di Tom Holland, stando a una recente indiscrezione di The Cosmic Circus.

Il portale non fa luce sulle modalità del suo cameo, ma è certo del fatto che la versione sarà la stessa di quella apparsa nell'MCU e interpretata dal giovane attore britannico. Magari sarà proprio Tom Holland a prestare la sua voce, cosa che invece non ha fatto con la serie animata What If?.

Spider-Man: Across the Spider-Verse in anteprima, i registi: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima"

Nuove anticipazioni sui personaggi

Spider-Man: Across the Spiderverse: La Macchia in azione

Ma non è tutto, perché secondo The Cosmic Circus ci sarà anche un'altra variante di Spidey molto gradita dai fan: quella del franchise videoludico Sony targato Insomniac. Un piccolo easter egg dedicato a Marvel's Spider-Man (uscito nel 2018 su PS4) era presente anche nel finale del primo film animato, quando Miles Morales osserva i costumi dei vari eroi.

Hailee Steinfeld e Oscar Isaac tornano a prestare le voci a Gwen e Miguel, mentre George e Jessica sono rispettivamente Shea Whigham e Issa Rae. Il villain principale del film sarà Spot (Macchia), scelto per via dei suoi poteri: il suo corpo è ricoperto di chiazze nere che lui può usare per aprire portali interdimensionali.

Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà poi un ulteriore sequel, già annunciato, che uscirà a marzo 2024 e si chiamerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Tra tutti i film della trilogia sono previsti ben 240 personaggi diversi.