Spider-Man: il supereroe Marvel avvistato su un palazzo di New York (VIDEO)

Su un palazzo a New York è stato avvistato un uomo vestito da Spider-Man che si arrampicava e dondolava proprio come il supereroe mascherato: ecco il video.

Il National Spider-Man Day è passato da poco (si tiene il 1° Agosto, in memoria della prima apparizione dell'Uomo Ragno nei fumetti, nel 1962), eppure il Super eroe non è andato in vacanza dopo la sua giornata speciale: a New York è stato avvistato un uomo vestito da Spider-Man che si arrampicava lungo un palazzo. Chi sarà?

Un video apparso su Twitter, mostra una scena che non fa parte di un film della Marvel. È tutto vero: un uomo, vestito come lo Spider-Man interpretato da Tom Holland in Spider-Man: Far From Home, ha scalato un palazzo e ha esibito alcune acrobazie. Un filmato divenuto rapidamente virale: "Spidey che dondola tra i quartieri di New York". Per fortuna, questo aspirante eroe utilizza alcune corde di sicurezza e non ragnatele "super resistenti".

Con ben 58 anni sulle spalle, Spidey è ancora uno dei personaggi più famosi del mondo dei fumetti. In questo caso, l'omaggio potrebbe essere stato realizzato per una pubblicità su TikTok o per altri social.

Per quanto riguarda lo Spider-Man cinematografico, la produzione del terzo film con protagonista Tom Holland, non ha ancora avuto inizio. L'attore si ritrova a fronteggiare un calendario particolarmente fitto: attualmente è impegnato con la produzione del film di Uncharted, che dovrebbe impegnarlo fino a febbraio 2021.

Non si sa molto sulla trama del prossimo film con Spidey, l'unica cosa certa è che il nostro super eroe di quartiere si ritroverà a fronteggiare le conseguenze della scena finale in "Far From Home". La produzione potrebbe partire per settembre 2020, con cast e crew pronti a dividersi tra New York e Islanda.