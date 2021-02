Spider-Man: stasera su TV8 il film con Tobey Maguire e Kirsten Dunst

Torna in TV stasera su TV8, alle 21:30, Spider-Man, il film del 2002, diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire e Kirsten Dunst.

Spider-Man torna stasera in TV su TV8 alle 21:30. Diretto nel 2002 da Sam Raimi, il cinecomic è il primo film sull'uomo ragno dell'"era Tobey Maguire" ed è considerato uno dei migliori film supereroistici di sempre.

Tobey Maguire e Kirten Dunst nel primo capitolo Spider-man

La storia è quella che conosce benissimo chiunque si sia mai imbattuto nel mitico Uomo Ragno: Peter Parker (Tobey Maguire) è il tipico adolescente "sfigato", segretamente innamorato fin da bambino della sua vicina di casa Mary Jane (Kirsten Dunst), rimasto orfano dei genitori e che vive con gli zii.

Durante una gita scolastica a un laboratorio scientifico Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato. Ben presto si renderà conto di non aver più bisogno degli occhiali da vista e di essere in possesso di poteri molto particolari. Ma da un grande potere derivano grandi responsabilità...

Non poteva esserci regista migliore di Sam Raimi per cogliere l'essenza tragicomica del fumetto e del personaggio. E per traghettare Spider-Man dalle pagine Marvel, e le serie animate, fino all'enorme successo ottenuto sul grande schermo, con oltre 800 milioni di dollari guadagnati al botteghino internazionale, e addirittura la presenza durante la notte degli Oscar con ben 2 nomination.