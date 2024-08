Spider-Man: Sony potrebbe bloccare l'uso dei suoi cattivi nell'MCU

L'attuale accordo in vigore tra Sony Pictures e Marvel Studios per quanto riguarda l'utilizzo di Spider-Man sullo schermo tende a creare un po' di confusione, e sembra che ce ne sia più di quanto si possa immaginare.

Allo stato attuale, la Sony detiene i diritti di Spider-Man e di tutti i suoi cattivi e personaggi secondari, ma l'accordo consente ai Marvel Studios di far apparire l'arrampica-muri di Tom Holland nei loro film (Avengers: Endgame, ecc.). Mentre i film di Spider-Man in solitaria rimangono una co-produzione Sony/Marvel.

La Sony sta portando avanti il proprio universo "SSMU", con film che non presentano affatto Spider-Man e si concentrano su personaggi come Venom, Morbius e l'imminente Kraven il Cacciatore, e questo potrebbe limitare il numero di personaggi che la Marvel utilizzerebbe.

Spider-Man: Sony limita l'uso dei villain nell'MCU

Secondo Daniel Richtman, "ogni volta che la Sony usa un cattivo, blocca i Marvel Studios dall'usarlo, il che significa che non ne rimangono molti contro cui l'Uomo Ragno dell'MCU possa scontrarsi".

Non sappiamo esattamente cosa questo significhi per una coproduzione Sony/Marvel (l'imminente Spider-Man 4, per esempio), ma la Sony proibirebbe davvero alla Marvel di usare un personaggio in un progetto in cui ha una partecipazione importante? Sappiamo che lo scontro tra lo Spidey di Holland e Venom (Tom Hardy) continua a essere una questione complicata, e questo potrebbe spiegarne il motivo.

Anche se questo è vero, Spider-Man ha uno dei roster di cattivi più ampi e vari di qualsiasi altro supereroe, quindi ci sono ancora molti cattivi a disposizione dei Marvel Studios. Inoltre, a parte i film di Venom, il Sony Spider-Man Universe, non è stato esattamente un grande successo. Questo è stato dimostrato dal fallimento di Madame Web, che ha portato a speculare sul fatto che Kraven, con se deludesse le aspettative, potrebbe segnare la fine del franchise.

A parte le indiscrezioni, sappiamo ancora poco su come si sta delineando Spider-Man 4. Si ritiene che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, abbiano avuto delle divergenze per quanto riguarda la trama generale, con quest'ultimo che spera di ridimensionare gli elementi del Multiverso per una storia più piccola.

Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker. Holland tornerà ovviamente a vestire i panni di Spidey nel MCU insieme a Zendaya nel ruolo di MJ, ma si ritiene che l'attore sia "sempre più diffidente" nei confronti dell'iconico eroe. Per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni dell'Uomo Ragno, anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno dei due prossimi film degli Avengers.