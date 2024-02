Spider-Man: Sony al lavoro su altri due film dopo Beyond the Spider-Verse?

Sony Animation non ha intenzione di concludere la sua produzione di film su Spider-Man dopo l'arrivo di Beyond the Spider-Verse

Non è ancora chiaro quando uscirà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ciò che sembra più chiaro è che Sony Animation non avrebbe alcuna intenzione di interrompere la produzione di film animati sul personaggio e sarebbe già al lavoro su altri due progetti successivi.

Lo scooper Daniel Richtiman, solitamente affidabile, ha affermato che la Sony Animation sta effettivamente sviluppando almeno altri due film d'animazione di Spider-Man, ma al momento non se conoscono i dettagli.

Tuttavia, ci si aspetta che la storia di Miles Morales si concluda con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, soprattutto perché si vocifera di piani live-action per il personaggio. "Sarà una conclusione molto soddisfacente", aveva dichiarato il produttore Phil Lord a proposito del prossimo sequel.

"Andrà ancora più in profondità dal punto di vista emotivo nelle relazioni tra Miles, Gwen, Peter B. Parker e i genitori di Miles. La cosa più interessante per Miles [in Beyond the Spider-Verse] è come affrontare il senso di tradimento e trasformarlo in qualcosa di positivo". ha aggiunto Lord. "E penso che la cosa che cerchiamo di fare con questi film sia rappresentare la bontà e mostrare come l'amore che i personaggi del film hanno per Miles si traduca nella sua crescita e nel suo successo".

Il socio creativo e produttivo di Lord, Chris Miller, aveva ammesso tempo fa che pensare ad altri film dopo Beyond the Spider-Verse era una prospettiva che lo terrorizzava, dichiarando conclusa la sua avventura dopo l'arrivo del terzo film.

"Sono progetti molto faticosi, estremamente ambiziosi e richiedono che molte persone lavorino duramente e si dedichino a fare qualcosa di nuovo e speciale, quindi dopo ogni film siamo tutti esausti", aveva ammesso. "Sapere che dobbiamo finirne un altro è a sua volta scoraggiante, perché vogliamo assicurarci che sia eccellente come quelli che l'hanno preceduto, e che sia sorprendente e nuovo, e diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima. Quindi pensare a qualcosa che vada oltre questa trilogia è piuttosto terrificante".