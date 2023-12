Andrew Garfield sarà in 'Spider-Man: Beyond The Spider-Verse'? Gli ultimi folli rumor sul film d'animazione

Andrew Garfield apparirà nel film d'animazione "Spider-Man: Beyond The Spider-Verse"? Ecco gli ultimi rumor a riguardo.

Qualche mese fa, a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood, Sony Pictures ha annunciato una serie di rinvii nel calendario delle prossime uscite e ha posticipato Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, il terzo capitolo della trilogia animata, a data da destinarsi. In attesa di scoprire la nuova data d'uscita, arrivano online nuovi rumor sulla trama.

Secondo quanto riporta l'insider MyTimeToShineHello su X (precedentemente noto come Twitter), i produttori stanno cercando di inserire Andrew Garfield nel film in ricordo della sua interpretazione di Spider-Man in live-action. Solo rumor per il momento, nessuna conferma.

Garfield ha recentemente partecipato ad una speciale proiezione di Spider-Man: Across The Spider-Verse a Londra, dove lo ha definito "un capolavoro non solo per l'animazione ma per tutto il cinema".

Dopo il grande cliffhanger con cui si è concluso Spider-Man: Across The Spider-Verse i fan sono in trepidante attesa del capitolo finale, la cui uscita è slittata a causa dello sciopero. Nel frattempo sono emersi dei retroscena sul finale del film che, a quanto pare, è stato cambiato 6 settimane prima che fosse ultimato.

Queste le dichiarazioni del co-regista Justin K. Thompson e del produttore Christopher Miller:"Inizialmente il finale era diverso da quello che avete visto, ma grazie a un test screening siamo riusciti a tornare in carreggiata. Ci sembrava piatto e in qualche modo non attecchiva con le reazioni del pubblico. Abbiamo cercato un escamotage per far tornare tutti i personaggi, tra cui La Macchia".