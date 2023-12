Phil Lord aggiorna su Spider-Man: Beyond The Spider-Verse: 'Sarà una conclusione soddisfacente'

Phil Lord aggiorna su Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, il terzo capitolo, dicendo: "Sarà una conclusione soddisfacente"

Pochi giorni fa si è tenuta a Los Angeles una proiezione speciale di Spider-Man: Across The Spider-Verse in vista degli Oscar 2024, dove il film d'animazione - secondo le prime previsioni - verrà nominato come Miglior film d'animazione e Migliori effetti visivi.

In seguito alla proiezione, il co-creatore del franchise Phil Lord ha aggiornato sullo sviluppo del terzo film, intitolato Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, che a causa dello sciopero è stato rinviato a data da destinarsi. "Siamo in produzione", ha detto Lord. "Siamo davvero entusiasti della direzione della storia, sarà una conclusione soddisfacente alla trilogia e sarà emozionante proprio come gli altri."

Dopo il grande cliffhanger con cui si è concluso Spider-Man: Across The Spider-Verse i fan sono in trepidante attesa del capitolo finale, la cui uscita è slittata a causa dello sciopero. Nel frattempo sono emersi dei retroscena sul finale del film che, a quanto pare, è stato cambiato 6 settimane prima che fosse ultimato.

Queste le dichiarazioni del co-regista Justin K. Thompson e del produttore Christopher Miller:"Inizialmente il finale era diverso da quello che avete visto, ma grazie a un test screening siamo riusciti a tornare in carreggiata. Ci sembrava piatto e in qualche modo non attecchiva con le reazioni del pubblico. Abbiamo cercato un escamotage per far tornare tutti i personaggi, tra cui La Macchia".