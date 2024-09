Spider-Man: nuovi dettagli sul futuro di Tom Holland nel MCU

Nelle ultime settimane si è parlato molto dei piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per Spider-Man 4, e tutti i segnali indicano che il Peter Parker di Tom Holland incontrerà finalmente il Venom di Tom Hardy per combattere Knull.

L'accordo tra i due studios è saltato durante la produzione di Spider-Man: Far From Home e, per un certo periodo, sembrava che la Sony avrebbe realizzato un terzo film senza alcun contributo da parte di Kevin Feige.

Per fortuna, i fan hanno cambiato le cose, ma almeno in parte il motivo per cui No Way Home è finito nel modo in cui è finito è perché nessuno era sicuro che avremmo rivisto Holland nel MCU. Inoltre, non essendo più sotto contratto, Holland ha più volte messo in dubbio il suo futuro come personaggio in generale.

Spider-Man 4: ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta

L'accordo di Holland e il suo futuro nel MCU

Oggi, lo scooper Daniel Richtman ha rivelato che i piani per l'eroe vanno ben oltre Spider-Man 4. Ritchman afferma che Spidey avrà un ruolo molto più ampio in Avengers: Doomsday rispetto a Infinity War e Endgame e che Holland girerà entrambi i progetti all'inizio del 2025.

Locandina di Spider-Man: No Way Home

Lo scooper non ha menzionato Secret Wars, anche se immaginiamo che tornerà per questo film un po' più tardi, dato che si suppone sia stato messo a punto un piano per il prossimo anno che permetterà a Holland di girare Spider-Man 4 e Avengers: Doomsday nello stesso periodo.

Per quel che vale, anche @MyTimeToShineH ha commentato: "C'è un nuovo accordo Marvel-Sony che prevede che Tom Holland riprenda il suo ruolo di Spider-Man/Peter Parker in altri tre film da solista (Spider-Man 4-6) e in altri tre film del MCU (tra cui Secret Wars e altri due)".

"L'accordo precedente riguardava solo No Way Home e Avengers. E parte dell'accordo prevedeva che avesse un ruolo importante nei film degli Avengers".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland in una scena d'azione

Se le notizie sono esatte, significa che Spider-Man avrà una presenza massiccia nel MCU, sia nella Saga del Multiverso che in ciò che verrà dopo Avengers: Secret Wars. Questo potrebbe portare il personaggio ad assumere un ruolo di fondamentale importanza per il franchise, proprio come Iron Man.

Destin Daniel Cretton dirigerà Spider-Man 4, mentre gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers torneranno a scrivere la sceneggiatura. La data di uscita del film non è stata annunciata, ma ci aspettiamo che arrivi nelle sale il 24 luglio 2026.