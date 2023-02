Spider-Man Noir diventa una serie live-action prodotta da Amazon

Sembra proprio che Spider-Man Noir tornerà sul piccolo schermo con una serie tv live-action a lui dedicata. A riportare la notizia in esclusiva è stato Variety, specificando che dietro al progetto c'è Amazon.

In base a quello che sappiamo per ora, la serie seguirà la storia di un vecchio supereroe brizzolato nella New York City degli anni '30. Una fonte vicina a Variety ha confermato che le vicende si svolgeranno nell'universo di origine del personaggio, e che il protagonista non sarà Peter Parker.

Oren Uziel è stato confermato come sceneggiatore e produttore esecutivo di Spider-Man Noir, riportando che sta lavorando allo show insieme a Phil Lord e Christopher Miller (produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse), affiancati da Amy Pascal (ex capo Sony), attualmente produttori esecutivi del progetto.

Spider-Man: Across The Spider-Verse, Nicolas Cage non riprenderà il ruolo di Spider-Noir

Per chi non lo sapesse, i fumetti di Spider-Man Noir hanno debuttato nel 2009 come parte dell'universo Marvel Noir. In questa versione Spidey vive a New York durante la Grande Depressione e viene morso da un ragno nascosto all'interno di un artefatto rubato, cambiandogli per sempre la vita attraverso alcune visioni di un dio-ragno che gli concede i superpoteri. Una delle sue ultime comparse lo ha visto doppiato da Nicolas Cage in Spider-Man: Across the Spider-Verse.