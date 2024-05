Nicolas Cage stupisce tutti, la critica entusiasta di Longlegs: 'Il miglior horror del 2024'

Le prime recensioni del thriller horror con Nicolas Cage Longlegs apparse online sono estremamente positive e in molti già concordano nel ritenerlo il miglior film horror dell'anno.

Grazie all'innovativa campagna di marketing di Neon, il film ha attirato molta attenzione nella sua fase di pre-distribuzione. Lo studio indipendente ha iniziato a rilasciare teaser criptici e agghiaccianti per il film già a gennaio, ma inizialmente ha mantenuto il segreto su che tipo di film si trattasse a causa dell'inserimento del nome del film in un codice composto da simboli occulti. Il film uscirà nelle sale americane il 12 luglio.

"Un Silenzio degli innocenti contemporaneo"

Le prime reazioni sono arrivate su Twitter, molte delle quali sono estremamente entusiaste di quello che descrivono come un film genuinamente terrificante. Mary Beth McAndrew di Dread Central ha definito il film come un "Silenzio degli innocenti contemporaneo" e ha confermato che si tratta di un "vero capolavoro" nel campo dell'horror.

Bill Bria di SlashFilm ha suggerito che il film potrebbe essere il "miglior film horror del '24", lodando le interpretazioni di Cage e Maika Monroe. Matt Donato di Bloody Disgusting ha descritto Longlegs come "violentemente malvagio" e "il tipo di film horror di cui non ci si può liberare facilmente".

Perri Nemiroff di Collider ha confermato che i teaser vendono bene il film e ha rivelato di non aver mai visto nulla di simile a Longlegs.

Un grande anno per l'horror

Definire Longlegs il miglior film horror dell'anno è un'affermazione azzardata, poiché il 2024 è stato e continuerà a essere un anno importante per l'horror. Finora, Immaculate e Omen - L'origine del presagio hanno raccolto grandi apprezzamenti per aver affrontato i diritti delle donne in agghiaccianti storie horror dal retrogusto religioso.

Abigail ha ottenuto un punteggio elevato su Rotten Tomatoes sia da parte della critica che del pubblico per la sua divertente e unica rivisitazione della tipica storia horror sui vampiri. Anche Late Night with the Devil è stato definito uno dei migliori film horror dell'anno, mentre un altro film horror con Nicolas Cage, Arcadian, ha ottenuto ottimi riscontri.

Di cosa parla Longlegs?

Se il trailer è indicativo, il film si affiderà all'atmosfera piuttosto che a inefficaci jump scares per incutere terrore. Gli spezzoni selezionati rilasciati finora per promuovere il film presentano sia violenza grafica che un elemento spirituale che potrebbe significare il coinvolgimento del soprannaturale - una combinazione che si è dimostrata efficace per alcuni dei più celebri film horror di tutti i tempi.

Longlegs: Nicolas Cage e Maika Monroe star del film horror di Oz Perkins

A rendere le cose ancora più terrificanti, la fotografia di Longlegs e l'uso di immagini sataniche conferiscono al film un'atmosfera palpabile di malvagità, il tutto senza alcuna spiegazione chiara di ciò che sta accadendo. Questo potente mix crea l'ambiente perfetto per un film davvero spaventoso.