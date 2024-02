Nicolas Cage in trattative per interpretare Spider-Man Noir nella prossima serie live-action

Nicolas Cage sarebbe in trattative per interpretare Spider-Man Noir nella prossima serie live-action per Amazon Prime Video.

L'anno scorso è stato annunciato che la Sony Pictures stava sviluppando una serie live-action su Spider-Man Noir per Amazon Prime Video, ora lo show potrebbe aver trovato il suo protagonista. Secondo The Ankler, Nicolas Cage è in "serie trattative" per tornare a vestire i panni di Spider-Man Noir nella prossima versione live-action, dopo averlo già doppiato in Spider-Man: Un Nuovo Universo.

La serie, ancora senza titolo, seguirà un "supereroe anziano e brizzolato nella New York degli anni Trenta". Lo show sarà ambientato in un universo a sé stante e il personaggio principale non sarà Peter Parker.

Nicolas Cage: la campagna promozionale per l'horror Longlegs è "terrificante"

La serie live-action

Oren Uziel sarà sceneggiatore e produttore esecutivo dello show, mentre i produttori di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord e Christopher Miller, e l'ex capo della Sony, Amy Pascal, saranno anch'essi produttori esecutivi. Ad affiancare Uziel come co-showrunner ci sarà Steve Lightfoot (The Punisher). Uziel è noto per aver scritto The Lost City, oltre a film come 22 Jump Street, Mortal Kombat e John Wick 4.

"Spider-Man Noir, spesso chiamato semplicemente Noir, è un supereroe che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Il personaggio fa parte dell'universo Marvel Noir (Terra-90214) e questa versione alternativa di Spider-Man è una rivisitazione in chiave noir del personaggio ed emerge in una versione di New York durante la Grande Depressione. Mentre indaga su un giro di contrabbando, Peter Parker viene morso da quello che sembra essere un ragno altamente velenoso, nascosto all'interno di un artefatto rubato. Caduto in stato di incoscienza, Parker si risveglia in possesso di capacità sovrumane simili a quelle di un ragno".