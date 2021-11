Spider-Man: No Way Home, il progetto della nuova trilogia "non è ufficiale"

Il progetto di realizzare una nuova trilogia dedicata alle avventure di Spider-Man con star Tom Holland non è ufficiale, nonostante le dichiarazioni compiute da Amy Pascal.

Il sito di The Hollywood Reporter ha infatti confermato che Sony e Marvel stanno valutando la possibilità, ma non c'è ancora alcuna certezza.

Il magazine ha dichiarato: "Fonti interne alla Sony hanno sottolineato che, nonostante lo studio abbia un forte rapporto con Tom Holland e Kevin Feige e speri di continuare la collaborazione, in questa fase non ci sono progetti ufficiali riguardanti una trilogia".

I fan della Marvel dovranno quindi attendere ancora un po' per scoprire se l'interprete di Peter Parker continuerà la sua esperienza nel mondo del giovane supereroe o, come accennato in più occasioni nelle ultime settimane, Spider-Man: No Way Home sarà il suo ultimo film da protagonista.

La produttrice Amy Pascal, intervistata da Fandango, aveva dichiarato: "Questo non è l'ultimo film che realizzeremo con la Marvel o l'ultimo di Spider-Man. Ci stiamo preparando per realizzare il prossimo film di Spider-Man con Tom Holland e la Marvel". Le sue dichiarazioni sembravano inoltre molto chiare, considerando che aveva inoltre dichiarato: "Ci stiamo avvicinando ai prossimi tre film. Questo non sarà l'ultimo dei nostri film del Marvel Cinematic Universe".

Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema italiani il 16 dicembre e nel cast ci saranno anche Zendaya, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.