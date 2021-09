Spider-Man: No Way Home, il trailer in IMAX conferma: non è Charlie Cox; ci sarà Daredevil?

C'è Charlie Cox nel trailer di Spider-Man: No Way Home? Secondo l'attore (e il trailer in IMAX) no, ma non è detto che Daredevil non si faccia vedere...

Con grande delusione dei fan, il trailer in IMAX di Spider-Man: No Way Home ha rivelato che quello che si vede nella scena "incriminata" non è Charlie Cox, proprio come sosteneva l'attore. Ma questo significa che Daredevil non sarà nel film?

I fan Marvel ci speravano davvero che quel braccio visto nel trailer di Spider-Man: No Way Home potesse appartenere al Matt Murdock di Charlie Cox, ma purtroppo non è così.

Proprio come Cox stava cercando di dirci da giorni, infatti, si è scoperto che l'attore non appare nel filmato, e tutto grazie alla versione IMAX del trailer, come ci mostra questo utente Twitter.

"Ho visto #ShagChi in IMAX e hanno mandato il trailer di #SpiderManNoWayHome prima del film.- Grazie alla differenza nell'aspect ratio sono riuscito a vedere il volti dietro le braccia, e posso confermare che non si tratta del #Daredevil di Charlie Cox" si legge nel tweet.

"Uno dei miei amici di New York, che mi conosce molto bene, mi ha mandato un messaggio con la clip dal trailer leaked, chiedendomi se fossi io. Gli ho risposto che non era così. Tipo, puoi vedere chiaramente che non si tratta di me. E lui mi conosce benissimo, eppure ci è cascato" ha raccontato l'attore all'Irish Examiner "E io a dirgli 'Ma pensi che se così fosse non te lo avrei detto?'".

Con la segretezza che richiede la Marvel, tuttavia, chissà se avrebbe davvero confermato la cosa, persino a un suo amico stretto... Quindi niente Daredevil in Spider-Man: No Way Home? Chi lo sa. Certo è che Cox era impegnato con un altro film ai tempi delle riprese... "C'era un fan sul set di Kin" ha raccontato l'attore, come segnala anche Comicbook "Sono arrivato al lavoro un giorno, e girava il rumor che stessi girando ad Atlanta [sul set di Spidey]. E lui mi ha chiesto se era vero, come se fosse una domanda ragionevole. E io ho rispost 'Sono stato qui con te ogni giorno su questo set'. Ma credo che ci sperasse così tanto da chiedermi se fosse vero. E io ho dovuto rispondere 'Come fa a essere vero?'".

Beh, noi la verità la scopriremo solo quando Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema.