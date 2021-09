Spider-Man: No Way Home, Topher Grace ironizza sulla sua possibile presenza nel film

L'attore Topher Grace ha ironizzato online sulla sua possibile presenza nel cast di Spider-Man: No Way Home che introdurrà il multiverso.

Spider-Man: No Way Home potrà contare sul ritorno di molti attori già coinvolti nei film dedicati alle avventure di Peter Parker e Topher Grace ha ora parlato della sua possibile presenza nel film in modo ironico.

L'attore, rispondendo sul sito Reddit, ha infatti scritto un lungo commento in cui offre la sua versione della trama del nuovo film con star Tom Holland.

Topher Grace, parlando di Spider-Man: No Way Home, ha scritto: "Per favore, non ditelo in giro, ma sì faccio parte del cast. La storia inizia con Peter Parker (Tom Holland) deluso dal fatto che tutti conoscano la sua identità e poi accadono delle cose pazzesche con Doctor Strange e Octopus (Alfred Molina) entra nella sua dimensione. Poi Electro e Green Goblin saltano fuori da uno di quei "circoli energetici" e dicono "È tempo di calpestare i ragni"".

L'attore, che era apparso nella trilogia diretta da Sam Raimi, ha poi aggiunto: "E poi io e Tom Hardy saltiamo fuori e combattiamo, e vinco io (ovviamente), non è nemmeno un combattimento perché lo sconfiggo immediatamente. Non dirò troppo ma ci sono anche alcuni attori dello show di Spider-Man degli anni '70, un crossover con Aquaman e Batman (Affleck, non Keaton), e grazie alla Disney il fantasma di Han Solo da L'Ascesa di Skywalker, e quel robot chiamato Eve di Wall-E. Ripeto, per favore che resti tra noi".

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man con star Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.