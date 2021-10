Spider-Man: No Way Home, Tom Holland parla di Alfred Molina, svelate due nuove foto del film

Tom Holland ha parlato dell'esperienza vissuta sul set di Spider-Man: No Way Home, di cui sono state condivise due nuove foto, accanto ad Alfred Molina.

Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema di tutto il mondo a dicembre e online sono state condivise due nuove foto del film, mentre Tom Holland ha parlato dell'esperienza di lavorare accanto a Alfred Molina.

Gli scatti, condivisi dal magazine Entertainment Weekly, mostrano il giovane protagonista accanto a Zendaya, in una scena d'azione, e Benedict Cumberbatch.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Benedict Cumberbatch in una foto del film

Tom Holland, parlando dell'esperienza vissuta sul set di Spider-Man: No Way Home, ha commentato: "Alfred Molina è una delle persone preferite con cui io abbia mai lavorato".

Uno dei dettagli più interessanti per le persone impegnate sul set, inoltre, è stato vederlo interpretare Doc Ock, il villain apparso nel film Spider-Man 2 nel 2004. L'interprete di Peter Parker ha aggiunto che è stato divertente vederlo recitare sul set: "Quando stava girando quei film in passato le braccia erano come marionette e quando invece lo abbiamo realizzato noi sono totalmente immaginarie e in CG. Vederlo riprendere la parte è stato fantastico, e lo stesso imparare di nuovo come portarlo in vita".

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Spider-Man: No Way Home, tutti gli easter egg nel trailer del film in un video

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man con star Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.