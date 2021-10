Spider-Man: No Way Home: Tom Holland non esclude che sia il suo ultimo film nel ruolo di Peter Parker

Tom Holland ha parlato apertamente della possibilità che Spider-Man: No Way Home sia l'ultimo film in cui avrà il ruolo di Peter Parker.

Tom Holland sembra pronto a dire addio a Spider-Man con il film No Way Home: l'attore, in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha infatti parlato della possibilità di non tornare nel mondo della Marvel.

Il giovane interprete di Peter Parker ha anticipato che nel nuovo film è presente una scena in particolare che lo ha fatto riflettere sul suo futuro nel franchise.

Tom Holland, parlando di Spider-Man: No Way Home, ha sottolineato: "Abbiamo realizzato questi film ormai da cinque anni. Abbiamo avuto un rapporto così fantastico noi tre protagonisti, ci siamo stati accanto a ogni passo. Abbiamo girato ogni film, abbiamo partecipato a ogni singolo press tour".

L'interprete dell'eroico Peter Parker ha quindi dichiarato: "C'è questa scena e non sapevamo se sarebbe stata l'ultima volta che avremmo lavorato insieme. Ed è stato straziante e al tempo stesso eccitante perché stiamo tutti entrando nel prossimo capitolo delle nostre carriere. Quindi condividere quel momento con loro è stato forse il giorno migliore che io abbia mai avuto sul set. Non penso di aver mai pianto così tanto".

Tom ha inoltre raccontato, pur non offrendo alcuna anticipazione sul destino di Spider-Man: "Stavamo tutti trattando No Way Home come se fosse la fine della saga. Penso che se saremo abbastanza fortunati da interpretare di nuovo questi personaggi ne vedrete una versione davvero diversa. Non sarebbe più la trilogia di Homecoming. Faremo trascorrere del tempo e proveremo a costruire qualcosa di diverso e cambiare l'atmosfera dei film". Holland ha aggiunto: "A prescindere che accada oppure no abbiamo affrontato le riprese come se l'esperienza stesse arrivando alla fine e l'atmosfera era quella".

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man con star Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.