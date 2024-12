Spider-Man: No Way Home, il set LEGO della Battaglia Finale del film è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon gli appassionati Marvel possono trovare, attualmente parlando, il set LEGO della Battaglia Finale di Spider-Man: No Way Home in leggero sconto.

Il set LEGO Marvel de La Battaglia Finale di Spider-Man: No Way Home è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 92,39€, con uno sconto del 12% sul prezzo consigliato indicato (104,99€). I dettagli relativi al set in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o in alternativa cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Marvel de La Battaglia Finale di Spider-Man: No Way Home segnalato è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Marvel La Battaglia Finale di Spider-Man: No Way Home

Ispirato alla scena clou di Spider-Man: No Way Home, il set LEGO Marvel della Battaglia Finale è un piccolo gioiello che permette di rivivere l'epico scontro tra gli Spider-Man di tre generazioni e i loro iconici nemici. Ogni pezzo è un invito all'azione: dalle ali scintillanti di Electro ai tentacoli di Doc Ock, ogni dettaglio è stato progettato per ricreare momenti leggendari o inventarne di nuovi.

Con minifigure degli Spidey di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, oltre a una squadra formidabile di avversari, questo set è più di un semplice gioco: è una celebrazione dell'universo Marvel e una sfida creativa per costruttori appassionati. I supporti trasparenti per le minifigure e gli elementi interattivi, come il portale apribile e il tetto rimovibile, trasformano ogni sessione di costruzione in uno spettacolo cinematografico da ammirare ed esporre.