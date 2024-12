Thunderbolts: nelle nuove foto debutta il più potente supereroe Marvel

Nelle nuove immagini dal cinecomic Marvel, fa la sua apparizione per la prima volta in live-action uno dei supereroi più potenti di tutti

Sono state diffuse online delle nuove foto di Thunderbolts, che ci svelano meglio la storia della nuova squadra del Marvel Cinematic Universe.

Una delle maggiori critiche alla Saga del Multiverso era stata la mancanza di interazioni tra i personaggi, che è stata causata dall'assenza di una nuova squadra di Avengers. Il cast stellare di Thunderbolts contribuirà a risolvere questo problema nel 2025, un anno prima dell'uscita del prossimo film sui Vendicatori.

Thunderbolts riporterà in scena personaggi amati dai fan provenienti da diversi angoli del MCU, con la misteriosa Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus che li unirà sotto il suo comando. Nelle nuove immagini possiamo anche dare un'occhiata al Sentry di Lewis Pullman, uno dei supereroi più potenti dei fumetti Marvel.

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

Julia Louis-Dreyfus e i Thunderbolts a colloquio

Entertainment Weekly ha pubblicato le immagini del film che mostrano Bucky Barnes mentre cattura la squadra e altro ancora. La prima immagine sembra seguire il momento del trailer in cui si vede Bucky su una moto che cerca di catturare i Thunderbolts.

Avengers: Doomsday, i Thunderbolts* avranno un ruolo molto importante nel prossimo film sui Vendicatori

Altre immagini ritraggono Valentina in un quartier generale di tipo militare, così come un nuovo sguardo al discorso dei Thunderbolts con Valentina in quella che era precedentemente l'Avengers Tower e una nuova inquadratura della squadra insieme in cui compare anche il Bob (Sentry) di Lewis Pullman.

La cattura dei personaggi da parte di Bucky è un'interessante anticipazione della storia della pellicola, che arriverà nelle sale di tutto il mondo (Italia compresa) il 2 maggio 2025.

I Thunderbolts prigionieri di Bucky in una scena del film