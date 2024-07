Spider-Man: No Way Home, lo spettacolare set LEGO della battaglia finale del film è in offerta su Amazon

Su Amazon, se fan di Spider-Man: No Way Home, potete attualmente trovare il set LEGO che ricostruisce la sua battaglia finale, in sconto.

Spider-Man: No Way Home, in modo del tutto inaspettato e studiato, è riuscito a prendere per sé, fin da subito, l'interesse del grande pubblico sfruttando una serie di trovate pubblicitarie, e suggestioni atte esclusivamente ad alimentare la curiosità e l'hype dei fan dell'Uomo Ragno attuale. L'entusiasmo generale per questo nuovo episodio derivava proprio dalle tantissime speculazioni e teorie che gli appassionati non hanno tardato a costruire, riflettendo sul concetto di multiverso, per poi connettersi con una specifica nostalgia legata alle generazioni passate e al loro rapporto cinematografico con questo supereroe. Passato, presente e futuro hanno vorticato nella fantasia degli appassionati per poi trovare conferme nella resa narrativa e creativa della pellicola.

Conoscendo l'amore che i fan de l'Uomo Ragno hanno riservato per questo film, vogliamo segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il set LEGO che ricostruisce alla perfezione l'epica battaglia finale che conclude Spider-Man: No Way Home in offerta. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 86,99€, con uno sconto del 17% sul prezzo consigliato. Se interessati al recupero, o ad avere più informazioni sull'articolo in questione, passate dal box seguente o, in alternativa, cliccate su questo indirizzo.

Cosa comprende il set LEGO della battaglia finale di Spider-Man: No Way Home?

Il set LEGO della battaglia finale di Spider-Man: No Way Home comprende: 3 minifigure LEGO con lo Spider-Man di Tobey Maguire, di Andrew Garfield e di Tom Holland, le minifigure di Electro con accessori, Doctor Strange con armi energetiche, Green Goblin, Doc Ock, Ned e MJ. Il set è inoltre dotato di elementi rimovibili e tantissimi dettagli perfettamente coerenti con la controparte cinematografica da cui è stato tratto.

Spider-Man 4, Kevin Feige conferma un cambiamento sostanziale nel franchise

Sfruttate questo piccolo sconto su Amazon per recuperare il set LEGO tematico composto da 900 pezzi. Se fan di Spider-Man: No Way Home e interessati ad avere un gadget perfetto da collezionare, non fatevelo sfuggire su Amazon.