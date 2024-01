Spider-Man: No Way Home: il set LEGO che ricostruisce la battaglia finale del film è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di Spider-Man: No Way Home possono trovare il set LEGO che ricostruisce la battaglia finale vista nel film in offerta.

Differentemente dagli altri capitoli cinematografici usciti in precedenza, Spider-Man: No Way Home ha saputo fin da subito incuriosire il grande pubblico con una campagna di marketing studiata, in seguito concretizzatasi nella pellicola arrivata in sala. L'eccitazione generale nei confronti di questo nuovo capitolo è stata veicolata da una serie d'ipotesi strettamente connesse con il concetto di multiverso e con la nostalgia delle precedenti generazioni verso un supereroe che si è rapportato col pubblico, al cinema, attraverso volti e attori differenti.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile in offerta il set LEGO che ricostruisce alla perfezione l'iconica battaglia finale che conclude Spider-Man: No Way Home? Avete capito bene, sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 89,00€, con uno sconto del 15% sul prezzo segnato precedentemente (104,99€). Se siete interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere informazioni aggiuntive sul set in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO di Spider-Man: No Way Home dettagliatissimo

Su Amazon il set LEGO che ricostruisce la battaglia finale vista in Spider-Man: No Way Home viene così descritto e introdotto: "3 universi in un unico set da costruire. La costruzione comprende 3 minifigure LEGO Spider-Man: Friendly Neighborhood Spider-Man (Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield) e Spider-Man (Tom Holland). Include anche le minifigure di Electro con ali e arma, Doctor Strange con armi energetiche, Green Goblin sul suo velivolo, Doc Ock con i suoi tentacoli, Ned e MJ, ed è dotata di 3 stand trasparenti per minifigure che consentono l'azione in aria, il tetto rimovibile per rivelare Sandman e il retro apribile per svelare un portale; una morbida ragnatela avvolge i cattivi".

Tom Holland: "Recitare fuori dall'MCU è spaventoso"

Composto da 900 pezzi in totale, il set LEGO di Spider-Man: No Way Home può rappresentare sia il perfetto regalo per i fan più piccoli, che un elemento da collezione da esporre dove si vuole.