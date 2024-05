Spider-Man 4, ci saranno anche Venom e perfino Zia May? Gli ultimi rumor spoilerano la trama

I rumor su Spider-Man 4 si sono fatti sempre più insistenti nelle ultime settimane, mentre la Sony Pictures e i Marvel Studios si avvicinano (si spera) a un annuncio ufficiale sul seguito di No Way Home.

Secondo il noto scooper MyTimeToShineHello, Venom dovrebbe apparire nel quarto film di Spider-Man, ma non sarà il "cattivo principale". Non si parla di Tom Hardy, quindi c'è sempre la possibilità che il simbionte Venom si impossessi di un altro ospite. Forse lo stesso Peter Parker?

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Tom Holland col costume nero?

Questo confermerebbe una precedente indiscrezione secondo cui il pezzo di simbionte alieno staccatosi da Tom Hardy e rimasto sulla Terra alla fine di No Way Home farà parte della trama, ma è una mossa intelligente rivisitare il "Peter malvagio" già visto nello Spider-Man 3 di Sam Raimi quando i fan vorrebbero vedere Spider-Man contro Venom?

Questo scontro potrebbe sempre essere preservato per un film futuro, naturalmente, e si parla di Sony e Marvel che stanno progettando un'altra trilogia completa di film.

Torna anche Zia May?

Secondo lo stesso scooper, inoltre, nel quarto film con Holland dovrebbe far ritorno anche Zia May, interpretata da Marisa Tomei e morta durante gli eventi di No Way Home. Inoltre, le sue fonti rivelano che Shocker (Bokeem Woodbine) e Scorpion (Michael Mando) torneranno nel quarto film come pedine di Kingpin, con gli eventi che si collegheranno alla serie Daredevil: Born Again, prevista per il 2025.

Spider-Man 4 con Tom Holland potrebbe collegarsi all'universo Sony e al Venom di Tom Hardy

A parte le indiscrezioni, sappiamo ancora molto poco su come si stia delineando Spider-Man 4. Si ritiene che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, abbiano avuto delle divergenze per quanto riguarda la trama generale, con quest'ultimo che spera di ridimensionare gli elementi del Multiverso per una storia più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.