Tom Holland:'Recitare fuori dall'MCU è spaventoso'

La star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, ha raccontato il timore che lo assale quando non recita nel Marvel Cinematic Universe.

Tom Holland ha trascorso parecchio tempo negli ultimi anni all'interno del Marvel Cinematic Universe e da quando Spider-Man: No Way Home è stato distribuito nelle sale ha accettato diversi ruoli al di fuori del franchise, che gli hanno permesso di crescere ulteriormente come attore.

Tuttavia, dopo l'impegno nella serie The Crowded Room di Apple TV+, Holland ha deciso di prendersi un anno sabbatico dalla recitazione perché il ruolo di Danny Sullivan è stato 'incredibilmente spaventoso'. Ha spiegato le proprie ragioni in un'intervista a The Hollywood Reporter:"Mi ero così tanto abituato alla macchina Marvel e alla coperta di Linus di Spider-Man, sentendomi protetto. Quindi, fare qualcosa del genere era incredibilmente spaventoso ma proprio perché era così spaventoso è stato così appagante e gratificante".

Il ritorno nell'MCU?

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Nel corso dei mesi si sono rincorse diverse voci sul possibile ritorno di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man. Kevin Feige ha dichiarato che la storia di Spider-Man 4 è già pianificata e si aspetta il ritorno di Holland e Zendaya. Tuttavia, l'attore ha dichiarato che non tornerà per farne un altro soltanto per farlo, perché è molto affezionato al personaggio. Nel frattempo, gli scioperi di attori e sceneggiatori hanno rallentato l'evoluzione di Spider-Man 4.