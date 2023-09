Spider-Man: No Way Home, svelata la scena alternativa della morte di Zia May (FOTO)

La morte di Zia May era stata concepita in modo diverso da quanto mostrato in Spider-Man: No Way Homes, ecco le immagini della scena alterativa poi eliminata diffuse su Instagram.

L'artista visivo Phil Saunders ha diffuso sui social media uno sguardo alternativo a una scena di Spider-Man: No Way Home che è stata rielaborata nel film finito. Si tratta di un momento critico nella storia di Spider-Man, la morte prematura della sua amata zia May dopo essere rimasta coinvolta nell'esplosione di una delle Bombe Zucca di Green Goblin. A causa dei vincoli imposti dalla pandemia, la scena in questione non è stata girata come originariamente previsto.

La scena alternativa della morte di Zia May

Le immagini diffuse da Phil Saunders, artista che ha collaborato con Spider-Man: No Way Home, mostrano un Peter Parker (Tom Holland) con gli occhi pieni di lacrime chino su Zia May morente. Invece di svolgersi nell'atrio del condominio di Happy Hogan, inizialmente l'evento avveniva nel retro di un'ambulanza.

Saunders sottolinea l'alto tasso di emotività della sequenza scrivendo: "Spider-Man: No Way Home prevedeva uno dei momenti più toccanti dell'MCU, la morte dell'amata zia May di Peter Parker. In una versione precedente della sceneggiatura, questo momento si svolgeva in un'ambulanza che correva verso l'ospedale più vicino. Mi piace sempre catturare l'emozione di una scena nei miei fotogrammi chiave, quindi è stato uno scatto meraviglioso da realizzare."

Un momento cruciale per Spider-Man

Spider-Man: No Way Home, una scena tratta dal trailer

La sequenza della morte di May è anche la prima volta in cui un personaggio dell'MCU ha recitato sullo schermo il classico motto di Spider-Man: "Da un grande potere devono derivare anche grandi responsabilità".

È una lezione che il giovane Peter ha sicuramente applicato durante la battaglia finale del film, quando chiede a Stephen Strange di usare la sua stregoneria per cancellare dal pianeta qualsiasi ricordo o menzione di Peter Parker.

Al momento non sappiamo quando lo Spider-Man di Tom Holland farà ritorno nell'MCU, anche se è molto probabile che lo rivedremo in una quarta avventura di cui si vocifera da tempo.