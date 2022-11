Spider-Man: Jon Watts rivela perché Marvel ha eliminato il morso del ragno

Il rilancio del personaggio di Spider-Man, nato dallo sforzo congiunto di Sony e Marvel, ha portato al successo clamoroso della trilogia interpretata dalla nuova incarnazione di Peter Parker, Tom Holland. E visto che a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità, i Marvel Studios hanno scelto di inserire una serie di importanti cambiamenti nella backstory del personaggio tra cui l'eliminazione del morso del ragno come origine dei poteri di Peter Parker. A spiegare la ragione di tale scelta è oggi il regista della nuova trilogia di Spider-Man Jon Watts.

In una nuova intervista contenuta nel libro su Spider-Man di Sean O'Connell, With Great Power, Jon Watts e lo sceneggiatore Christopher Markus hanno confessato di non aver mai parlato della vera origine dei poteri di Peter Parker. Come spiega Watts:

"È stato così bello evitare di soffermarsi sul passato e affrontare di più le ripercussioni della conquista dei superpoteri... ed esplorarlo semplicemente dal punto di vista di qualcun altro che lo scopre e ha molte domande".

Quando arriverà Spider-Man 4?

La scelta di saltare la storia delle origini per concentrarsi sull'evoluzione del personaggio di Spider-Man e del rapporto con gli Avengers si è rivelata vincente. Dopo essersi riversato nei cinema per godersi le avventure dell'Uomo Ragno e dei suoi compagni di viaggio, i fan attendono con ansia anticipazioni sul futuro del franchise e sull'arrivo di spider-man 4.

Marvel e Sony hanno entrambe confermato di non aver ancora finito con Peter Parker (Tom Holland). Kevin Feige ha dichiarato che i due studios hanno iniziato a lavorare al prossimo capitolo subito dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home, anche se non ha rivelato una data di uscita per Spider-Man 4. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti che potrebbero arrivare a breve.